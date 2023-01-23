У неділю, 22 січня, міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, перебуваючи в Парижі, заявила, що Берлін не перешкоджатиме постачанню німецьких танків Leopard-2 з Польщі в Україну. Бербок сказала це в інтерв'ю французькій телекомпанії LCI. Її спитали, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Україні без схвалення Німеччини.

«Зараз це питання не задається, але, якби нас запитали, ми не стали б перешкоджати. Ми знаємо, наскільки важливими є ці танки, і тому зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми маємо зробити все для порятунку життів людей та звільнення української території», — наголосила Бербок.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», на черговій зустрічі на базі «Рамштайн» у Німеччині західним союзникам не вдалося переконати Німеччину розпочати постачання танків Leopard-2 нашій країні. Німецькі ЗМІ стверджують, що цьому перешкоджає надмірно обережна позиція канцлера ФРН Олафа Шольца.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 22 січня назвав нерішучість Берліна неприпустимою. «Через російську агресивну війну щодня гинуть невинні люди. Російські бомби спустошують українські міста. Завдаються удари по цивільних об'єктах, гинуть жінки та діти», — наголосив він в інтерв'ю агентству PAP.

Моравецкій додав, якщо уряд Німеччини так і не передасть Україні бойові танки Leopard-2, тоді Польща сформує «малу коаліцію» країн, які забезпечать Київ «сучасною технікою та сучасними танками із власних арсеналів». Згоду увійти до цієї коаліції вже висловила Фінляндія.

Проте за правилами НАТО ці країни мають отримати згоду Німеччини як виробника танків Leopard-2. Берлін досі мовчав з цього питання. Поки новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус лише розпорядився провести інвентаризацію танків, щоб розуміти, яка кількість цієї техніки є у Бундесверу та союзників.

Міністр Бербок приїхала до Парижа у складі представницької німецької делегації на чолі з канцлером Шольцем. Візит присвячений 60-річчю підписання Єлисейського договору. Після урочистостей президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Шольц дали спільну пресконференцію. Вони знову заявили про те, що надаватимуть Україні всіляку підтримку.

Макрон при цьому зазначив, що його уряд обговорює можливість постачання Україні бойових танків Leclerc. «Я попросив міністерство оборони попрацювати над цим. Ми не відкидаємо такої можливості», — сказав президент Франції.

Французький танк Leclerc

Він назвав три умови постачання Києву важких танків. По-перше, такий крок не повинен спричинити ескалацію конфлікту. По-друге, під час передачі танків необхідно враховувати терміни підготовки бійців ЗСУ, щоб ця допомога була реальною та ефективною. По-третє, Франція має не послабити власний оборонний потенціал.

Раніше Франція оголосила про те, що надасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC.

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