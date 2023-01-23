Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі України.

«Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках — веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БпЛА «Орлан-10». Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.

«З 18 по 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. В той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з російської федерації», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше польський генерал вказав ймовірний напрямок нового наступу росіян, а американський військовий експерт Філліп Карбер розповів, коли росіяни наважаться на фінальну спробу взяття Києва.

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