Астрологи дали поради всім знакам зодіаку на новий тиждень з 23 по 29 січня, який починається днем активності та припливу життєвих сил.

Овен

Овнам цього тижня вдасться стати щасливішими, особливо якщо вони зможуть позбутися того, що заважає їм досягти щастя. Можна взаємодіяти з людьми різного віку, статі та статусу, не боячись проблем. Зрозуміти мотиви іншої людини Овнам стане набагато простіше. Астрологи радять також остерігатися зайвої сентиментальності. Думки про минуле краще відпустити, поборивши гостре бажання копатися у власних помилках, радить slovofraza.com.

Телець

Тільцям краще розпочати такий сприятливий тиждень із прибирання будинку, якщо вони не зробили це у вихідні дні. Також можна починати ремонт, перестановку меблів, переїзд. Січневі зірки та планети будуть вкрай позитивними. Особливо варто виділити Венеру. Доведеться дочекатися п'ятниці, якщо дуже хочеться зробити щось важливе та складне. Ця планета надасть Тельцям силу, фізичну витривалість. Якщо було бажання розпочати займатися спортом, то краще почати відвідувати спортзал або робити вправи вдома з п'ятниці. Також тиждень добре підходить для вимушених покупок.

Близнюки

Багатьом Близнюкам у період з 23 по 29 січня вдасться стати мудрішими і досягти просвітлення. Їхні думки увійдуть у правильне русло. Також планети допоможуть позбавитися страхів і невпевненості, що благотворно позначиться на всіх сферах життя. Насамперед це стосується Меркурія, який минулого тижня розпочав прямий рух. Астрологи наполегливо радять не ігнорувати прохання про допомогу колег, друзів та близьких. У ці сім днів потрібно намагатися допомагати всім, хто потребує підтримки, навіть якщо людина не просить про неї через свою гордість чи скромність.

Рак

Ракам, які останнім часом часто стикаються з проблемами в житті, варто спробувати покращити свою карму. Якщо вони частіше вчинятимут добре, то незабаром на одну здійснену мрію стане більше. Це чудовий час для подорожей, перетину кордону, відряджень, походів та вивчення нових місць. Це суттєво підніме Ракам настрій і додасть сил, підвищить їхню удачу. Щодо роботи, то в цій сфері людям даного Знаку буде потрібна виняткова методичність.

Лев

У Левів, ймовірно, останнім часом у житті відбувається багато подій, які вибивають їх з колії. Цього тижня з 23 по 29 січня Левам стане жити простіше. Відбуватиметься більше приємних речей, тож настрій повільно поповзе вгору. Деякі вороги почнуть каламутити воду, розповсюджуючи неправдиву інформацію про Левів, але реагувати на це не варто. Доля сама з ними розбереться. Астрологи радять людям-Левам частіше стежити за знаками Всесвіту, які вказують на те, що вони зайшли в глухий кут. Це допоможе пролити світло на те, що відбувається.

Діва

Діви, мабуть, мали чимало неприємних ситуацій у найближчому минулому. Якщо люди цього Знаку щиро бажають перестати переживати, їм варто спробувати зняти негативну енергетику за допомогою спеціальних трав'яних настоїв. Також корисно просто поговорити із тими, кому вони довіряють. Це той самий час, коли потрібно виходити із зони комфорту та починати діяти. Надмірна активність може виявитися безрезультатною, тому бажано не перевтомлюватися. В іншому випадку на них чекає розчарування.

Терези

Терезам цього тижня з високою ймовірністю захочеться більше працювати і займатися справами. Це похвально, проте, про відпочинок також забувати не можна. Найкращий відпочинок буде вдома, де можна почитати книгу, поспілкуватись із родичами, запросити друзів чи подивитися приємний фільм. Астрологи наполегливо радять Терезам не шукати в усьому, що відбувається, прихований зміст, адже його просто може не бути. Можна спробувати взяти невелику паузу у справах, вийшовши у нетривалу відпустку. Це буде найкращим рішенням для тих, хто відчуває сильну втому.

Скорпіон

Скорпіонам краще дивитися на все, що відбувається, відсторонено та робити відповідні висновки. Ухвалювати важливі рішення можна лише тоді, коли ігнорувати проблеми неможливо. За можливості потрібно більше міркувати та менше ризикувати. Для поліпшення енергетики житла необхідно позбавитися речей, які її погіршують. Також не завадить навести лад. Скорпіонам варто вийти з їхньої гущі подій, якщо вони відчувають, що немає сил на протистояння негараздам. Якщо ці сили є, то краще віддати їх на благо сім'ї.

Стрілець

Стрільцям на початку тижня з високою ймовірністю знадобиться енергетичний захист, оскільки навколо може бути багато токсичних людей. Астрологи зазначають, що довіряти всім поспіль зараз точно не варто. Не виключено, що Стрільці зможуть знайти втрачені раніше речі, а також відновити довіру та повагу у дружбі чи коханні. Люди даного Знаку думають, що завжди мають рацію, але це зовсім не так. У такі періоди, як цей, краще сумніватися у своїх рішеннях, щоб двічі думати, перш ніж діяти. Це стане головною умовою збереження та збільшення успіху.

Козеріг

Козероги в період з 23 по 29 січня можуть зіткнутися зі складними дилемами, але нічні світила допоможуть їм ухвалити важливе рішення. Найголовніше зараз — не вчиняти необачно. Це гарний час для того, щоб спробувати змінитися зсередини. Можна взяти новий курс у справах і постаратися знайти нове джерело мотивації та ентузіазму. Бездіяльність у такий водночас сприятливий та складний період приведе Козерогів до регресу.

Водолій

Водоліям потрібно налаштуватися на зміни, тоді вони точно прийдуть у їхнє життя. Не виключено, що в їхньому житті виникне нова змінна. Це може бути новий друг чи товариш, нова робота, захоплення. Якщо Водолії прагнутимуть самотності, то можуть залишитися у програші. Це той час, коли потрібно намагатися вирішувати проблеми спільно. Також не завадить бути трохи спостерігачами. Цілком можливо, що Водолії зможуть помітити навколо себе щось дуже важливе та цікаве. Цього тижня у будь-якому випадку буде багато джерел корисної інформації.

Риби

Рибам, у яких не виходить поміняти щось у собі та у своєму житті, варто трохи пригальмувати. Якщо щось піде не так, важливо пам'ятати, що невдачі в одній сфері стануть підмогою до успіху в іншій. Нічні світила будуть прагнути зрівняти шанси людей на успіх, так що Рибам не потрібно думати, що вони явні аутсайдери. Навпаки, Всесвіт може готувати їх до чогось грандіозного.

Раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, яким наприкінці січня щаститиме у всіх починаннях .

Фото Pixabay

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