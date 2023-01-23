Заразніше «Омікрона» і вражає тих, хто перехворів: що потрібно знати про новий штам «Кракен»

Коронавірус, що активно мутує, загрожує світові новою хвилею захворювання. Нещодавно у США заявили про виявлення нового штаму ковіду, який отримав офіційну назву XBB1.5, і який неофіційно назвали «Кракен».

Про те, що це за штам, і чим він небезпечний, розповів лікар загальної практики — сімейний лікар з Надвірної Михайло Цюрак.

«Штам «Кракен» є наслідком злиття двох різновидів штаму «Омікрон». Цей варіант є дуже заразним через надзвичайно високу активність зв'язування вірусу з клітинами людини (аналогія з міфічним Кракеном, який щупальцями обплутує свою жертву). ВООЗ офіційно визнала його заразнішим за «Омікрон», — пише медик.

За його словами, симптоми захворювання, викликані новим штамом, ті ж самі, що й при «Омікроні», а перебіг хвороби зазвичай легких. Але річ у тому, що «Кракен» навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду. Захист від «Кракена» мають лише вакциновані — за умові наявності мінімум однієї бустерної дози (якщо вакцинувалися першими двома дозами більше 6 місяців тому).

«Штам „Кракен“ вже зафіксовано в сусідній Молдові, тому не варто легковажити, а краще прийти і вакцинуватися», — додав Михайло Цюрак.

Раніше головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України професорка Ольга Голубовська попереджала про вірус грипу, який агресивніший за ковід.

Фото Pixabay

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