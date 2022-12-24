Україні загрожує грип агресивніший за ковід: людина «згоряє» за кілька днів, — епідеміолог

В Україну, де нещодавно виявили сибірську виразку, може прийти дуже небезпечний штам грипу. Про це повідомила головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України доктор медичних наук професор Ольга Голубовська.

«Активність грипу продовжує зростати на території європейського регіону, причому ця активність почалася раніше, ніж у сезонах, що передували пандемії COVID-19. 27 країн повідомляють про інтенсивність поширення від середньої до украй високої. Найнеприємніше — переважання вірусів типу А (найагресивніші) у відділеннях інтенсивної терапії та в рамках епід. нагляду над важкими гострими інфекціями з недостатнім розвитком респіраторного дистресс-синдрому. Серед 126 випадків таких інфекцій у 17% виявлено віруси A (H3), а у 57% - A (H1)pdm09(!). І частка інфекцій, спричинених вірусами типу А, продовжує зростання, причому переважно за рахунок країн східної частини європейського регіону, включаючи Україну», — написала вона.

За словами Голубовської, «на відміну від COVID-19 грип зовсім не дає часу на довгі роздуми, людина буквально згоряє за кілька днів».

«Особливо швидко такі неприємності трапляються саме при інфікуванні вірусами типу A (H1)pdm09. Мені завжди неймовірно прикро, коли пацієнти помирають від абсолютно станів, яких можна уникнути. Єдине, що треба завжди пам'ятати — це тимчасовий фактор: при пізньому призначенні навіть ефективних лікарських засобів толку мало, настають незворотні зміни та виснаження захисних сил організму. Тому запасайтеся протигрипозними препаратами (озельтамівір, балаксивір), ідеально їх мати, звичайно ж, удома, особливо з огляду на наші реалії. Вони найефективніші, якщо їх приймати у перші 48 годин від дебюту клінічних симптомів», — написала вона.

Інфекціоніст додала, що «якщо є можливість вакцинуватись, особливо групам ризику, ще не пізно».

Як писали «ФАКТИ», раніше терапевт Ольга Чорна поділилася дієвими методами профілактики ГРВІ, грипу та COVID-19.

Фото: Pixabay

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