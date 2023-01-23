«Цього разу Бог захистити Сергія не зміг»: на Донеччині загинув боєць, який вижив в Іловайську

Днями, захищаючи Бахмут, загинув ще один лицар ордена Мужності ІІІ ступеню — Сергій Коваленко. За словами знайомих, це була людина з непересічною долею, іловайська історія якої відома багатьом громадянам, для яких війна почалась не 24 лютого.

«Ніби вчора був 2014 рік, коли підприємець Сергій Коваленко, в минулому співробітник органів МВС, з’явився до військкомату з вимогою направити його на схід України боронити країну від російської навали. Про рішення чоловіка йти добровольцем на фронт ніхто з близьких навіть не здогадувався, — розповів у соцмережі історію загиблого його товариш Іван Погорелий. — „Коли повернешся — сама вб’ю“, — сказала дружина, коли Сергій поставив її перед фактом, що рюкзак уже зібрано і до виїзду менше ніж година. — Сідай обідати, а то на автобус запізнишся».

Там — як Бог дасть… А потім на Сергія розпочалась справжнє полювання. На місцевих жителів, зомбованих російською пропагандою, покластися було не можна — персонал лікарні «здав» прикордонника. Та Бог допоміг нашому герою в обличчі двох «янголів-охоронців». Медсестра, ризикуючи життям, під час рейдів сепаратистів до лікарні, спустила «мертвого» Сергія до моргу. Там, ховаючись серед небіжчиків, «Кабан» провів тиждень, аж доки не встав на ноги і можна було поміркувати, як повернутися до своїх".

Весь час лікування Сергія Коваленка, як і багато інших, вважали зниклим безвісти. Водночас другий його помічник, медбрат Євген, через соцмережі розшукав дружину «Кабана» — так про його долю стало відомо рідним. Домовились, що батьки Євгена вивезуть Сергія до Ростовської області, звідки його забере друг родини, житель окупованого Криму.

«В той день Бог знову захистив Сергія — під час перетину кордону з рф колишні знайомі, що залишились в «днр», впізнали його, але не здали… Інакше, не бути Сергію серед живих… А потім була Керченська переправа, Крим, контрольний пункт «Чонгар». Тут його зустріли батько, дружина. Все, можна видихнути…«

Після 24 лютого Сергій Коваленко знову пішов на війну і загинув зі зброєю у руках.

Нагадаємо, у боях із окупантами загинув відомий український спортсмен-рекордсмен.

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