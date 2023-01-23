Указ про накладення санкцій на російську букмекерську контору 1xBet та її українську доньку знаходиться на підписі у президента України Володимира Зеленського. Про це пише сайт «Коментарі» з посиланням на власне джерело в Офісі президента.

«Таким чином, усі формальні процедури для введення санкцій на 1xBet, чого вимагали українські громадські активісти та звичайні громадяни, які зібрали 25 тисяч підписів під відповідною петицією на сайті президента, пройдено», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше українські ЗМІ писали про підготовку та передачу Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на погодження до Кабінету міністрів України та Ради національної безпеки та оборони указу про введення санкцій щодо самого 1xBet, українського ТОВ «Твоя беттингова компанія», яка представляє 1xBet в Україні, та трьох громадян росії: Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна, які є засновниками скандального російського букмекера.

«В указі пропонувалося запровадити щодо них 15 із 24 передбачених законом санкцій, зокрема блокування всіх активів компаній в Україні, заборону виведення капіталів за межі України, обмеження торгових операцій тощо. 1xBet звинувачують у причетності до організації та проведення нелегальних азартних ігор на території України, сприянні проведенню фінансових операцій та акумулюванні коштів, які можуть використовуватися державою-агресором для військових потреб у зборі та використанні персональних даних громадян для їх подальшого використання з диверсійною метою. На українське ТОВ „Твоя беттингова компанія“, а також на його директора та засновника санкції буде накладено на 5 років, а на сам 1xBet та його російських засновників — на 10 років», — пишуть «Коментарі».

Раніше за накладення санкцій на російського букмекера виступав заступник міністра економіки Тарас Качка. За його словами, Міністерство економіки підтримує необхідність застосування санкцій щодо осіб, дії яких створюють загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Нагадаємо, навесні 2022 року в розпал повномасштабного вторгнення рсії в Україну російський букмекер 1xBet отримав дві ліцензії на роботу в Україні, що викликало значний суспільний резонанс. Після низки журналістських розслідувань, у тому числі про те, що 1xBet намагається вийти на український ринок для збору персональних даних громадян України для російських спецслужб, КРАІЛ у вересні 2022 року анулювала надані ліцензії. Представник 1xBet в Україні ТОВ «Твоя беттингова компанія» намагається в суді оскаржити це рішення та повернути собі право працювати в Україні.

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