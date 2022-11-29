Тотальна перевірка: КРАІЛ взялася за дочок 1хВЕТ в Україні

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей проводить перевірку всіх організаторів азартних ігор, які офіційно працюють в Україні за ліцензією, щодо їхніх зв'язків із російською федерацією. Про це розповів глава КРАІЛ Іван Рудий в інтерв'ю Forbes.



«Моя позиція: навіть жодного натяку на російський слід не має бути в Україні. Перше, що я зробив, повернувшись із ЗСУ (де Рудий служив до листопада 2022 року. — Авт.), — провів зустрічі з СБУ. Ми зараз дуже плідно працюємо майже по всім організаторам (азартних ігор. — Авт.)», — заявив голова комісії в інтерв’ю.

За його словами, після скандалу навколо ліцензій, виданих у березні 2022 року російському букмекеру 1хBet, решті всіх організаторів азартних ігор, які отримали ліцензії, КРАІЛ надіслала листи з попередженням про заборону будь-яких зв'язків з державою-агресором і необхідність неухильності.

Щодо тих компаній, про зв'язки яких з країною-агресором уже повідомляли українські ЗМІ, то, як каже Іван Рудий, по них вже працюють одночасно СБУ, Бюро економічної безпеки та Держфінмоніторинг.

«Йде тотальна перевірка всіх організаторів… І рішення комісії не змусить на себе чекати», — запевнив Рудий.

Рудий мав на увазі низку компаній, які отримали ліцензію на проведення азартних ігор в Україні, однак яких підозрюють у зв'язку з російським букмекером 1хBet або з іншими російськими компаніями.

Як уточнив Forbes, задаючи питання про перевірку, колеги з AIN.ua та OSINT-співтовариства Molfar з’ясували, що онлайн-казино PointLoto є ще однією «дочкою» 1xBet.

«На момент отримання називалося ТОВ „Мелбет“ — так само, як називається офіційно працюючий на росії букмекер, що належить сьогодні російському ТОВ „Мелофон“, а також „1ХСтавка“, яка є „клоном“ 1xBet, що має офіційний дозвіл працювати на росії», — повідомило видання «РБК-Україна».

Як пише «РБК-Україна», підозри викликало ТОВ «Плей Фан Інвестмент», яке в січні 2022 року отримало ліцензію на роботу онлайн-казино «Фан Спорт», що має практичний ідентичний дизайн сайту, однакові коефіцієнти та загального «ризиковика» (компанію, що аналізує коефіцієнти) з 1xBet.

«Крім цього, „Фан спорт“ не працює на тому сайті, на роботу якого йому видано українську ліцензію, а проводить азартні ігри на сторонньому сайті. Російський слід має про ТОВ „Укр Гейм Технолоджі“, яке отримало від КРАЇЛ ліцензію на роботу онлайн-казино Pin-Up ще у 2021 році. Даним казино володіла уродженка Луганська Марина Ільїна, яка пізніше продала свою частку в компанії Олександру Удодову — зятю прем'єр-міністра росії Михайла Мішустіна. Мабуть, тому на українському сайті Pin-Up досі можуть реєструватися та грати як громадяни рф, так і жителі білорусі», — пише «РБК-Україна».

Нагадаємо, ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка хотіла вивести на український ринок російського букмекера 1xBet, сьогодні намагається в Окружному адміністративному суді Києва повернути собі ліцензії.

Голова КРАІЛ Іван Рудий заявив, що сподівається, що ТОВ «ТБК» програє в суді.

«Бо ми розуміємо, що це за люди… Мені було б цікаво подивитися на суддю, який скаже, що ми, СБУ, БЕБ, помилилися (у рішенні анулювати ліцензії компанії, пов'язаної з рф. — Авт.)», — розповів Рудий в інтерв’ю Forbes.

На фото в заголовку глава КРАІЛ Іван Рудий



Фото Антон Забельський для Forbes Україна

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