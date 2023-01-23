На вулиці не залишать нікого: у Польщі відремонтували притулки для біженців

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та партнерська організація CORE закінчили роботи з реконструкції чотирьох будівель, які забезпечать теплий притулок для українських біженців протягом важких зимових місяців і надалі, йдеться на сайті організації www.unhcr.org.

«Щоб задовольнити нагальну потребу в притулку для біженців, ми у тісній співпраці з місцевою владою відібрали чотири громадські будівлі в Радимно, Кросно, Перемишлі та Медиці та провели роботи з термомодернізації, щоб покращити умови для прийому біженців. Серед іншого, проект передбачав встановлення надміцних теплоізоляційних дверей, заміну та ущільнення вікон з ПВХ, встановлення фотоелектричних систем, зовнішнє та внутрішнє утеплення дахів з використанням природних матеріалів, а також реконструкцію або заміну систем опалення (радіаторів, систем центрального опалення)».

Це забезпечить сім'ям біженців гідні, безпечні та комфортні умови проживання.

«Взимку забезпечення біженців з України теплим житлом є головним пріоритетом, — каже Кевін Аллен, представник УВКБ ООН у Польщі. — Польська влада та місцеві громади продемонстрували неабияку солідарність для досягнення цієї мети — в тому числі в центрах прийому біженців, куди вони вперше прибувають. Ми раді підтримати ці зусилля».

Завдяки проекту відремонтовані будівлі не лише покращили теплоізоляцію, але й збільшили свою пропускну здатність. Зараз вони можуть прийняти 1 384 особи. Для подальшої підтримки біженців з України УВКБ ООН разом з CORE також нещодавно передали понад 750 зимових курток і зареєстрували понад 2 550 найбільш вразливих біженців у програмах адресної фінансової допомоги, у тому числі за допомогою мобільних груп, які працювали з сім'ями у найменш доступних районах.

Нагадаємо, які види фінансової допомогу можуть отримати українці в Польщі.

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