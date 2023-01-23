Візьміть стебла цієї рослини і приготуйте відвар: стало відомо, що допоможе вилікувати шпори на п’ятах

Топінамбур містить білки, цукри, різні амінокислоти, а також вуглеводи, основним з яких є інулін, який в організмі людини розкладається до фруктози, і є так необхідним для людей з цукровим діабетом. При систематичному вживанні топінамбуру спостерігається не тільки зниження рівня цукру, а також покращується зір, ділиться в соцмережі фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше радив ліки від неврозів.

«Для здорових людей топінамбур чудова профілактика яка знижує вірогідність захворіти на діабет. Також він багатий на вітаміни групи В, аскорбінову кислоту, мінеральні з’єднання. Використовують його при цукровому діабеті, панкреатиті, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, сечокам’яній хворобі, гіпертонії, ожирінні, поліартриті. Використовують також для відновлення після отруєння важкими металами та радіонуклідами. При дисбактеріозі, хронічних закрепах, для нормалізації роботи серцево-судинної системи. Відвар з листків використовують при поліартриті та остеохондрозі для ванн та компресів».

Травник радить навчитись готувати топінамбур і регулярно вживати, адже користь неймовірно велика.

«Відвар: 1 столову ложку подрібненого стебла топінамбуру на 2 літри води, варять 10 хвилин, охолоджують до +40 С та парять ноги при остеохондрозі, поліартриті, при шпорах на п’ятках. Рекомендовано вживати в салатах свіжі листки топінамбуру при хворобах печінки».

Нагадаємо рецепт від пана Андрія щодо лікування запалення очей.

1

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram