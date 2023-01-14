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Здоров'я та медицина

Очі будуть вам вдячні: відвар з ромашки відразу зніме запалення

21:34 15 січня 2023
відвар із ромашки

Мабуть, тільки лінивий не звертався до лікарської ромашки, намагаючись подолати ту чи іншу недугу народними методами. Крім того, рослина може замінити засоби гігієни в умовах війни. А завдяки протизапальним, спазмалітичним та заспокійливим властивостям цю квітку цінують також при лікуванні різноманітних захворюваннях очей, зазначає фітотерапевт Андрій Пашов. Її рекомендують використовувати при блефариті, ячмені на оці, абсцесі, кон’юнктивіті.

«Вологі компреси чудово допомагають при астенії та головних болях, — пише Андрій Пашов. — Ефективно знімають втому контрастні компреси, приготовані з квітів ромашки, а також допомагають при інфекційних захворюваннях, викликаних стафілококами чи стрептококами. Внутрішньо застосовують в вигляді настоїв, відварів, чаю для відновлення працездатності, при гострих шлунково-кишкових захворюваннях, запальних процесах слизової оболонки ока. Але тільки при правильному дозуванні ромашка приносить полегшення очам. Також не рекомендовано довготривале вживання. Протипоказано вживати ромашку вагітним».

Аби отримати оздоровчий ефект, зняти запалення очей, набряки, вилікувати кон’юнктивіт, блефарит, глаукому, травник радить приготувати відвар:

«1 ст. л. квітів ромашки лікарської на 1 склянку окропу, настояти 10 хвилин, охолодити. Зберігати в холодильнику. Ввечері змочити ватні тампони в ромашковому настої та покласти на очі. Лежати з компресом не більше 15 хвилин».

Раніше про лікувальні властивості череди розповів травник Андрій Форсюк.

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