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Здоров'я та медицина

Допоможе трава, яку можете купити в будь-якій аптеці: лікуємо неврози

21:30 14 січня 2023
пустирник

Наразі це проблема сучасного світу, коли ми постійно кудись біжимо і не завжди встигаємо. То як нагороду отримуємо неврози. І треба пам’ятати, що всі розлади нервової системи: неврози, невралгії, мігрені та інші, потребують негайної медичної допомоги, так як лікувати необхідно не тільки симптоми, якими вони супроводжуються, а й причину виникнення й розвитку, розповідає у себе на сторінці фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповідав про користь хрону та часнику.

«Я знаю рецепт, який допоможе позбутись симптомів, які супроводжують захворювання нервової системи, але позбутись цих захворювань вам допоможе лікар — невропатолог.

Візьміть подрібнену, суху собачу кропиву (пустирник) додайте в ½ літра ледь підігрітого червоного міцного вина, накрийте кришкою й доведіть до температури, близької до кипіння. Коли вино починаю закипати, зніміть з вогню і поставте на водяну баню на 30 хвилин".

Потім відвар процідить й охолодить. Настій травник радить приймати вранці та ввечері по ½ склянки до їжі. Вживати протягом 2 тижнів.

Нагадаємо рекомендації пана Андрія, як швидко та ефективно побороти гіпертонію.

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