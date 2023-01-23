путін повинен дорого заплатити за своє гарматне м’ясо: німецькі ЗМІ

Більше 120 000 російських солдатів за даними Генштабу вже загинули під час нападу на Україну. Очевидно, що росія знову хоче пожертвувати такою ж кількістю людей, щоб виграти час для нового великого наступу. Негуманний, але й дорогий план, якщо йому судилося здійснитися, пише видання n-tv.

Кремль заперечує, що планується ще одна хвиля мобілізації, але Україна переконана: росія закриє свої кордони до кінця січня і вдруге за чотири місяці мобілізує десятки тисяч чоловіків для служби на смертоносному фронті — цього разу це будуть переважно чоловіки з великих міст, які досі були в основному оминуті військовими діями, як прогнозував у грудні міністр оборони України Олексій Резніков. Втім, росія ще не закрила свої кордони. Також немає повідомлень про те, що представники армії стукають у двері в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську чи Єкатеринбурзі. З військової точки зору, однак, подальша мобілізація була б зрозумілою: лише на Донбасі за невелике місто Бахмут вже півроку точаться запеклі бої, що призвели до тисяч жертв.

Москва покладається на власну військову силу: українські позиції захоплені — або її власні бійці гинуть, але принаймні коштують Україні цінних боєприпасів. Стратегія, також відома як «людська м'ясорубка». Не має значення, чи годують її ув'язненими, чи молодими рекрутами. Але ця стратегія має не лише людську ціну, а й економічну: ті, хто має йти на фронт, більше не ходять на роботу. Так само, як і кожен, хто тікає з росії. А ті, хто гине в бою, тим більше — загиблі солдати навіть спричиняють додаткові витрати.

За кожного солдата, пише видання, який отримав поранення або загинув у бою, росія повинна виплатити компенсацію родичам.

«Якщо солдат отримує поранення, сім'ї отримують добрі 80 000 євро. Якщо він загине під час бойових дій на фронті — 164 000 євро. Десятки тисяч загиблих не лише похитнули структуру населення росії, але й російський бюджет, що викликає великі сумніви в економістів. Загалом, Кремль очікує, що з 2022 по 2025 рік йому доведеться витратити щонайменше 110 мільярдів доларів на свою армію».

Російський журнал журналістських розслідувань «Важные истории» повідомляє, що росія хоче пожертвувати ще 100 000 резервістів як гарматне м'ясо до весни, щоб виграти час для нового великого наступу. Крім того, країна-терористка відправляє навіть важкопоранених солдатів назад на фронт і, ймовірно, на вірну смерть без консультації з лікарями.

Якби ці повідомлення були правдою, на совісті путіна було б щонайменше 200 000 російських чоловіків, яким належить компенсація в розмірі 164 000 євро кожному — і яку Кремль, найімовірніше, виплатить: населення треба змусити мовчати. Але тоді росії доведеться викласти величезну суму в 32,9 мільярда євро. Це приблизно половина загальних військових витрат росії (76 мільярдів) за минулий рік, або два відсотки російського економічного виробництва. Для путіна, констатують ЗМІ, життя не має ціни. Смерть, з іншого боку, має.

Нагадаємо точку зору американського військового експерта Філліпа Карбера: «Наприкінці літа росіяни можуть наважитися на фінальну спробу взяття Києва».

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