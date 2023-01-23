Кремль наляканий: британська розвідка пояснила, що відбувається

Військово-політичне керівництво рф боїться військових загроз навіть після завершення війни проти України. Тому у кремлі наразі обговорюють збільшення чисельності своїх військ до 1,5 млн осіб, повідомляє військова розвідка Великої Британії у твіттері.

«17 січня 2023 року міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про плани значних змін у структурі збройних сил, які мають бути реалізовані в період з 2023-го по 2026 рр. Це передбачає збільшення чисельності особового складу до 1,5 мільйона осіб — на 11% порівняно з раніше оголошеним збільшенням до 1,35 мільйона. шойгу також оголосив про відновлення московського та ленінградського військових округів, що є частковим поверненням до організації сил на заході росії за радянських часів».

Новий армійський корпус, додає розвідка, буде створено в Карелії, поблизу фінського кордону. Плани шойгу свідчать про те, що російське керівництво оцінює посилення загрози протягом багатьох років після завершення нинішньої війни в Україні.

Тим часом російський правозахисник, президент фонду «Нові дисиденти» Володимир Осєчкін, який з 2015 року мешкає на Заході, розповів «ФАКТАМ», що пригожин формує в ПВК «Вагнер» бригади, які у годину «Ч» будуть готові до рішучих дій усередині росії.

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