Готуються до наступу? росія нарощує сили в Україні та білорусі

Кількість формувань, що діють у складі російських військ за останній час збільшилася на території України, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані розвідки.



За її інформацією, минулого тижня в Україні налічувалося 250 формувань противника, станом на 10 січня — їх уже 280.



Обстановка у районі ведення бойових дій залишається складною, противник використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою, йдеться у повідомленні.



Надскладна ситуація у Донецькій області — на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.



кремль також посилює своє угруповання у білорусі. За даними Telegram-каналу «Беларускі Гаюн», на аеродром «Мачулищі» прилетіли російські літаки Ту-154Б (RA-85563) та Ан-12 (RF-93586).

З інспекцією до білорусі прибув новий заступник начальника російського Генштабу головком сухопутними військами росії Олег Салюков.



Продовжуються інтенсивні переміщення російських військ залізницею. Зокрема, на ешелонах росії у Гомелі було зафіксовано 152-мм гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та ЗРК «Тор-М2».



Були помічені велика колона бензовозів рф та автомобільної техніки на трасі М1. Незначні переміщення росіян спостерігалися у Мінську, Барановичах та Мозирі.



Продовжуються інтенсивні переміщення вс рф по залізниці. Але зміни чисельності угруповання росії у рб поки не спостерігається, пишуть партизани.



Водночас заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу заявив, що загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів з білорусі зростає.



Він нагадав, що минулого тижня на білоруський аеродром «Мачулищі» було перебазовано щонайменше 10 вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.



Як ми вже повідомляли, в українському військовому керівництві вважають, що найближчі два-три місяці будуть дуже напруженими для України, саме у цей час вирішуватиметься доля нашої перемоги.

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