Зірка «Аватара» Зої Салдана встановила фантастичний рекорд

У понеділок, 23 січня, після підбиття підсумків кінопрокату в усьому світі за минулий тиждень стало ясно, що фільм «Аватар: Шлях води» подолав позначку 2 мільярди доларів. Для цього картині Джеймса Камерона знадобилося лише шість тижнів. Касові збори другої частини «Аватара» становлять 2 мільярди 24 мільйони доларів, і це дає їй шосте місце у списку найкасовіших фільмів в історії.

Успіх фантастичної кінострічки дозволив її зірці Зої Салдана (на фото у заголовку) встановити неймовірний рекорд. Вона стала єдиною актрисою, яка знялася у чотирьох фільмах із шести з касовими зборами понад 2 мільярди доларів. 44-річна американка зіграла Нейтірі у двох «Аватарах» та Гамору у двох частинах «Месників».

До речі, тепер і Камерон є володарем нового рекорду — він зняв три фільми з цієї славетної шістки — два «Аватари» та «Титанік».

Ось список картин, які зібрали у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів:

«Аватар» — 2 мільярди 924 мільйони доларів (2009 рік) «Месники: Завершення» — 2 мільярди 799 мільйонів доларів (2019 рік) «Титанік» — 2 мільярди 195 мільйонів доларів (1997 рік) «Зоряні війни: Епізод VI — Пробудження сили» — 2 мільярди 71 мільйон доларів (2015 рік) «Месники: Війна нескінченності» — 2 мільярди 52 мільйони доларів (2018 рік) «Аватар: Шлях води» — 2 мільярди 24 мільйони доларів (2022 рік)

«Шлях води» при цьому продовжує йти в прокаті багатьох країн світу, отже, він має всі шанси покращити свої позиції в рейтингу. На хвилі успіху фільму Камерон заявив, що такі збори дозволять йому завершити роботу над третьою та четвертою частинами «Аватара». 68-річний режисер вирішив відмовитись від інших проєктів. «Я точно знаю, чим займатимуся найближчі шість-сім років», — сказав з усмішкою Камерон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Аватар: Шлях води» увійшов до списку 10 найкращих фільмів 2022 року за версією Американського інституту кіно.

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