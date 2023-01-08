Унікальний рекорд Джеймса Камерона: «Аватар-2» зібрав уже понад 1,7 млрд доларів у світовому прокаті

У неділю, 8 січня, було підбито підсумки касових зборів у світовому прокаті за перший тиждень 2023 року. Перше місце майже місяць впевнено зберігає фільм «Аватар: Шлях води». Картина заробила вже 1 мільярд 708 мільйонів доларів!

«Аватар-2» став третім фільмом, якому 2022 року вдалося зібрати у світовому прокаті понад мільярд доларів. Першим це зробив «Найкращий стрілець: Маверік» із Томом Крузом. Його заробіток становить 1 мільярд 489 мільйонів доларів.

Другою картиною, яка поповнила ряди «клубу мільярдерів», була «Світ Юрського періоду: Домініон» з Крісом Праттом. Її показник скромніший — 1 мільярд 2 мільйони доларів.

Ці три фільми змусили голлівудські кіностудії та прокатні компанії повірити в те, що чорні дні пандемії, яка завдала величезних збитків кінобізнесу в усьому світі, йдуть у минуле. Глядачі знову пішли у кінотеатри.

І все ж таки «Аватар: Шлях води» виділяється в цій трійці. «Найкращий стрілець» вийшов у прокат наприкінці травня. «Світ Юрського періоду» — на початку червня. «Аватару» знадобилося менш як місяць, щоб не лише наздогнати ці два фільми, а й значно перевершити їхній комерційний успіх.

«Світ Юрського періоду: Домініон» знаходиться на 51-му місці в списку найкасовіших фільмів в історії. Він на останньому місці у «клубі мільярдерів».

«Найкращий стрілець: Маверік займає 12-е місце. «Аватар: Шлях води» вже на сьомому місці й продовжує заробляти. Експерти вважають, що фільм увійде до тих, що зібрали в прокаті понад 2 мільярди доларів

Таких картин поки що п'ять: «Аватар» (2 мільярди 923 мільйони доларів), «Месники: Завершення» (2 мільярди 796 мільйонів), «Титанік» (2 мільярди 202 мільйони), «Зоряні війни: Епізод VI — Пробудження сили» (2 мільярди 70 мільйонів), «Месники: Війна нескінченності» (2 мільярди 48 мільйонів доларів).

Впевнений у тому, що друга частина «Аватара» зможе подолати позначку 2 мільярди доларів і Джеймс Камерон. Але навіть якщо це не станеться, він уже встановив унікальний рекорд. Камерон став єдиним в історії режисером, три фільми якого зібрали понад 1,5 мільярда доларів і входять до першої десятки найкасовіших в історії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Американський інститут кіно включив «Аватар: Шлях води» до списку 10 найкращих фільмів 2022 року.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram