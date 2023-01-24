У вівторок, 24 січня, відомий австралійський астролог Анжела Перл радить не переоцінювати свої сили, але й не відмовлятися від бажаного.

Однак перед тим, як робити якісь кроки, слід ретельно все обмірковувати і не поспішати з рішеннями, зазначає вона.

Овен

Непоганий період для завершення старих справ, які давно не давали спокою. Не виключено нових привабливих пропозицій, які допоможуть відкрити додаткове джерело доходу. Можуть нагадати про себе домашні клопоти. Можливо, важко буде порозумітися з рідними людьми, тому бажано зберігати терпіння.

Телець

Можливо, доведеться займатись кількома справами одночасно, а також вирішувати складні завдання. Тому обережність та уважність зовсім не завадять. Можна звернутися за порадою до досвідчених людей. Після обіду спілкування з друзями принесе добрі новини, які дуже потішать. Буде нагода зробити приємне своїм домочадцям.

Близнюки

Деякі події можуть вивести з рівноваги. Безладдя і безпорадність можуть підштовхнути до дратівливості. Бажано намагатись спокійно у всьому розібратися. Тільки так можна знайти вихід із становища. Вдалими виявляться покупки та невеликі подарунки рідні. Вечір сприяє романтичним пригодам.

Рак

Початок дня принесе несподівані звістки, через які, можливо, доведеться відкласти деякі завдання. Впоратися з труднощами допоможуть поради друзів та інтуїція. Не варто забувати і про свою другу половинку, якій потрібна увага та турбота. Імовірні поїздки, в яких можна набути нових знань та отримати певний досвід.

Лев

Може виявитись нелегко оцінити реальний стан справ. Перш ніж приймати якісь рішення, необхідно досконально переконатися в усьому і постаратися зібрати максимум інформації. Стане в нагоді допомога досвідчених людей. Другу половину дня краще провести вдома, спокійна обстановка відновить сили та енергію.

Діва

Вдалий день для вирішення важливих питань. Імовірні приємні сюрпризи та несподівані подарунки від коханої людини. Не виключені розбіжності у колективі, бажано постаратися знайти компроміс. Інакше досягти миру буде дуже складно. Можливі деякі фінансові труднощі, але не варто турбуватися, вони є тимчасовими.

Терези

Бажано зосередитись на сімейних проблемах. Гарний час для наведення порядків, генерального прибирання та ремонту. Можна придбати якусь техніку для дому, вона виявиться корисною. Не рекомендується займатися важкою фізичною працею, ймовірно погіршення самопочуття. Увечері краще відпочити на самоті та відновити сили.

Скорпіон

День обіцяє бути напруженим, є можливість перешкод на шляху. Але якщо дотримуватися позитивного настрою, труднощі будуть не такі вже й страшні. Вдома можуть бути розбіжності, які краще вирішити мирним шляхом. Увечері не виключені нові знайомства та приємне проведення часу.

Стрілець

Вранці бажано навести лад у справах. Так буде легше зрозуміти, чим варто займатися насамперед. Не виключені ділові зустрічі, на яких варто зосередитись. Неформальне спілкування може призвести до нових можливостей. Піднімуть настрій несподівані грошові надходження. Вечір бажано присвятити своїй сім'ї.

Козеріг

Буде можливість впоратися з багатьма справами, головне — вірити у свої сили. Не виключені раптові робочі поїздки, які дадуть чимало корисної інформації. Сприятливий період для відпочинку разом із сім'єю, спілкування з близькими людьми. Корисними будуть заняття йогою чи спортом.

Водолій

Інтуїція цього дня допоможе дійти правильного рішення. Не виключено кар'єрне зростання, яке принесе стабільність у фінансовій сфері. У любовних стосунках може бути напружені моменти. Тому краще поводитися відверто і спокійно. Вечір принесе чимало клопоту по дому, можна долучити до допомоги своїх домочадців.

Риби

Можливі зміни на краще у діловій сфері. Вдало вирішаться складні питання. Не виключені фінансові премії чи винагороди. Можна розраховувати на великі покупки, які піднімуть настрій. Не виключені привабливі пропозиції та навіть зміна роботи. Вечір можна провести весело у колі звичної компанії.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, яким наприкінці січня везтиме у всіх починаннях.

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