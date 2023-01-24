«Відпочиватимуть поза державною службою»: Зеленський про заборону чиновникам виїзду за кордон

На Донбасі та на півдні країни тривають жорстокі бої. Але дехто в тилових містах, здається, повністю забув про війну і почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв.

Про це сказав у зверненні за підсумками 334-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Не зважати на війну — це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може» , — упевнений глава держави.

Таким чином, президент прокоментував підписання указу про заборону виїзду чиновникам за кордон на відпочинок та в інших недержавних цілях.

За словами Володимира Зеленського, принципове рішення, ухвалене на засіданні РНБО, стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх, хто має працювати на державу та в державі.

«Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть поза державною службою. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» , — запевнив український лідер.

За словами президента Зеленського, Кабмін повинен у п'ятиденний термін розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Також президент України анонсував низку кадрових рішень щодо управлінців різного рівня у міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і у правоохоронній системі.

Президент також відреагував на ситуацію ировать з заступником міністра інфраструктури, громад та територій, якого на хабарі викрили співробітники НАБУ. Глава держави пообіцяв «у відповідь кроки» щодо людей, які працюють проти України та українського народу.

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