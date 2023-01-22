Затримано на хабарі у 400 тис. доларів: у Мінрегіоні викрили банду здирників на чолі з заступником міністра

Співробітники НАБУ викрили діяльність злочинного угруповання, до якого входив заступник міністра інфраструктури, громад та територій.

За інформацією служби, топ-чиновника було затримано при отриманні хабаря у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він отримав за сприяння в укладанні договорів з закупівлі обладнання та техніки.

Затримано заступника міністра інфраструктури, громад та територій Василя Лозинського, пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Справу розслідують за двома статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (неправомірна вигода посадовій особі).

Розслідування триває з вересня, коли Лозинський був заступником голови Мінрегіону Олексія Чернишова. У грудні, після злиття міністерств, він став заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Раніше у Києві на хабарі затримали двох чиновників «Київпастрансу».

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