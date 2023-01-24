Скандал у Мурманську в рф: школярам дали завдання українською

На росії, де у школах регулярно стаються криваві бійні, страшенно бояться згадки про все, що пов'язане з Україною або поєднання жовтого і синього кольорів.

Тому можна лише уявити, який непідробний жах визвав випадок у Мурманську, де в одній зі шкіл міста учитель дав дітям завдання… українською мовою.

Про нього пише агенція СеверПост, посилаючись на слова директора навчального закладу Ігоря Шкляра.



Вірніше, дітям роздали завдання на бланках, де вже були написи українською.

Керівництво школи № 37, де стався страшний для росії інцидент, почало з'ясовувати, хто саме з викладачів дав учням другого класу таке завдання.

«Розбираємося, з’ясовуємося хто. Це ненормально. Можна було замазати коректором, якщо вчителі мають проблеми з папером. Або педагог підійшов би до мене, щоб дали папір. Не проблема. Це можна вирішити», — заявив директор.

Пізніше педагога-порушника все ж таки вдалося виявити. Керівник школи додав, що той «просто помилився».

На запитання про те, чи буде вчителю винесена догана, директор відповідати відмовився, заявивши, що йому потрібен офіційний запит.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вшанування у російській школі бійця ЧВК «Вагнера», який до війни вбив власну матір.

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