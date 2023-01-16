«У путінській росії Чикатило теж могли б героєм оголосити, головне, щоб якнайбільше українців убивав»: Ейдман про антимораль у рф

У путінській росії оголосили героєм людину, яка вбила свою матір. Це Сергій Молодцов, який забив літню маму голими руками, переламавши їй кістки. З табору він вирушив на війну до України, де й благополучно (для оточуючих) загинув, пише російський соціолог та дослідник путінізму Ігор Ейдман, який живе у Німеччині. Біля його труни в Сєрові виставлено почесну варту, а в школі, де навчався Молодцов, встановлена «парта героя» та пам'ятна дошка.

«Такого ще не було ніде й ніколи, ні у нацистській Німеччині, ні у сталінському СРСР. Вбивство матері в будь-якій культурній традиції вважається найтяжчим, незмивним гріхом і ганьбою. Путінський режим створив протилежну загальнолюдським цінностям антимораль та антикультуру, де зло оголошено добром та навпаки. Убив свою матір, а потім пішов за гроші вбивати сусідів — ти герой. Вийшов із плакатом „Ні війні!“ — злочинець. Вбивай, ґвалтуй, кради — це соціально схвалена поведінка, за це тебе героєм оголосять. Головне, не співчувай жертвам, не виступай проти війни та вбивств. У цьому випадку ти будеш чужинцем і зрадником. Ех, Чикатило не дожив. У путінській росії його теж могли б героєм оголосити, головне, щоб побільше українців і українок убивав. А що дивуватися. У країні при владі його брати-близнюки. Поліцейські Чикатили зі швабрами, військові Чикатили з краденими унітазами, Чикатило-пригожин з кривавою кувалдою. Чикатило-медведєв з шаленою злістю, Чикатило-путін з ракетами».

За словами Ейдмана, навіть у КНДР не могли проголосити героєм людину, яка вбила свою маму. Просто із прагматичних міркувань.

«Повинні дотримуватися хоч якихось культурних норм і заборон, інакше почнеться аномія, бардак і хаос. Путінська держава, яка скасувала елементарні моральні табу, прийняті у світовій культурі, не може бути життєздатною».

Раніше Ігор Ейдман прокоментував відставку суровікіна. На думку соціолога, путін зрозумів, що «ракетна війна» провалилася.

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