«Його батько теж зрадив Україну»: росіяни в Криму влаштували автопробіг для вбитого окупанта

Днями в окупованій Євпаторії загарбники провели пропагандистський «автопробіг», на честь Олександра Патрашку. Він воював у армії рашистів та був вбитий 3 вересня 2022 року. У його рамках кілька машин окупаційних злочинних чиновників, включаючи «главу» адміністрації Олену Демидову, проїхали до цвинтаря селища Новоозерне, де похований «єфрейтор» Патрашку, повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму».

«На кладовищі того селища вже є як мінімум кілька могил „вантажу 200“, то у багатьох виникли питання про причини вибору саме Патрашку для спроби злочинної „глорифікації“ (глорифікація — прославлення, звеличення, прославлення дій — Авт.). Видання „Крим.Реалії“ цитує „запис у соцмережах“ про те, що Патрашку нібито служив або загинув у складі „56 гвардійського десантно-штурмового полку“ російських загарбників, який розташований в окупованій Феодосії з 2021 року. Жодних обставин загибелі Патрашка у відкритих джерелах немає. Але повний тезка з тими ж датами народження та смерті, Олександр Олександрович Патрашку насправді вказаний серед втрат, але „51-го гвардійського парашутно-десантного полку 106 дивізії“ агресора».

Та у цій ситуації цікаво ще одне, додають експерти асоціації, — батьком цього вбитого «єфрейтора» є зрадник України Олександр Патрашку.

«Він у званні капітана третього рангу Військово-Морських Сил України перейшов у 2014 році на бік окупантів, проходячи службу на складі матеріально-технічного забезпечення, та далі служив у військових формуваннях агресора у тому ж Новоозерному. Швидше за все, саме такий родовід і став основою для нинішньої безглуздої спроби глорифікації Патрашку-молодшого».

Нагадаємо, раніше у «ФАКТАХ» про те, що у Криму почали розширювати цвинтарі для військових рф.

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