Вважають, що у них «військовий Шенген»: Зеленський про можливий наступ росіян з білорусі

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірність наступу російських військових з білорусі існує, але вона зовсім невелика — перш за все тому, що такий наступ буде безуспішнім.

Про це очільник Української держави заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Також Зеленський прокоментував заяву президента-самозванця білорусі олександра лукашенко про те, що йому Україна начеб то пропонувала підписати «пакт про ненапад».

«Все, що Україна офіційно пропонує, ви чуєте. Ми нападати на Білорусь не збираємося і ніколи не збиралися. Немає таких намірів. Це головний сигнал від усього українського народу до білоруського народу», — зазначив український лідер.

Також президент Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила, попри тиск, у цю «абсолютно ганебну війну».

«Що стосується цього напрямку… Я бачу, що більшість населення Білорусі, я впевнений, що більшість військових незалежної Білорусі, які є військовими саме Білорусі, вони не хочуть нападати й іти силою зі зброєю на українське суспільство», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна буде здивована, якщо на цьому напрямку відбудеться наступ саме білоруських військ.

«Що стосується російських військ, які можуть опинитися сьогодні на будь-якій території будь-якої держави, бо вони вважають, що у них такий, знаєте, „військовий Шенген“, і тому, мені здається, це все залежить від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може допустити або не пускати військових, озброєних людей на свою незалежну територію», — вважає глава держави.

На його думку, «виклик такий може бути», однак українські військові наразі мають завдання готуватися до будь-яких викликів.

«Це непросто, тому ми потребуємо допомоги партнерів, бо територія у нас дуже велика… Тому маємо обмеження по кількості амуніції… Але я вважаю, що з цього напрямку успіху у них не буде. Якщо навіть він (наступ) буде гіпотетично», — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в білоруській опозиції озвучили план усунення від влади диктатора лукашенка.

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