Відправили кілька кісток: родина вбитого замбійця-вагнерівця не впевнена, що останки з росії належать йому

Сім'я вбитого замбійця з ПВК «Вагнера» Лемехані Натана Ньїренди не переконана, що останки з України належать йому. Як повідомляє видання Mail & Guardian, коли тіло чоловіка було повернуто до Замбії минулого року, це мало б поставити крапку в цій справі для його сім'ї, яка перебуває у скорботі. Але натомість суперечки щодо його загибелі в бою в Україні посилилися.

23-річний хлопець був студентом московського університету, коли його заарештували під час роботи кур'єром за перевезення пакунку з наркотиками і засудили до дев'яти років ув'язнення. Його сім'я стверджує, що він не знав, що було в пакунку. Після вторгнення росії в Україну в лютому минулого року найманське угруповання «Вагнер» запропонувало полоненим дострокове звільнення в обмін на участь у бойових діях на передовій. У вересні Ньїренда загинув під час бойових дій в Україні. Його останки були репатрійовані до Замбії 11 грудня. Але його сім'я не впевнена, що це дійсно його останки.

«Коли труну відкрили, то знайшли лише шматки кісток, які були зібрані в скелет, плоті не було, — повідомило джерело, близьке до сім'ї. — У Південній Африці був проведений тест ДНК, але результати виявилися непереконливими».

Батьки студента, який воював за рашистів, планують поховати сина на сімейній фермі в районі Чонгве на схід від Лусаки, але не можуть цього зробити, поки не буде підтверджена ідентичність останків. Минулого тижня видання The Chanzo повідомило, що Немес Тарімо, молодий танзанієць, який навчався в Москві, також загинув на лінії фронту в Україні після звільнення з російської в'язниці.

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