Збитий льотчик: експерти розповіли, як путін розчарувався у пригожині

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що глава ПВК «вагнер» євген пригожин почав втрачати авторитет в очах російського диктатора володимира путіна після невдалих спроб захопити Бахмут. Про це йдеться у звіті інституту.

Так, авторитет пригожина почав згасати після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами.

«Президент росії володимир путін, ймовірно, звернувся до пригожина і його союзника, генерала армії сергія суровікіна, щоб продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб закріпитися і зламати волю України та її західних прихильників продовжувати війну після того, як звичайні російські збройні сили досягли кульмінації і, по суті, зазнали катастрофічних невдач», — зазначають аналітики.

У той же час Міністерство оборони і Генеральний штаб рф на чолі з сергієм шойгу і головою генштабу росії валерієм герасимовим, відповідно, зосередили свою увагу на мобілізації російських резервістів і призовників та створенні умов для підвищення ефективності дій регулярних російських збройних сил, але вони не мали великої надії досягти чогось вирішального восени і на початку зими 2022 року.

Аналітики вважають, що путін, очевидно, вирішив дати пригожину і суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити з мобілізованими в'язнями, з одного боку, і жорстокою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру, з іншого.

В ISW наголошують, що обидві спроби провалилися.

У період свого підйому пригожин, схоже, вирішив, що його зірка, дійсно, зійшла, і що він може кинути виклик герасимову і навіть шойгу за першість у російських військових справах. Та ці надії, схоже, виявилися марними.

Як припускають аналітики, путін вирішив відмовитися від підтримки пригожина і його нерегулярних сил і знову покластися на герасимова, шойгу і російські збройні сили. Таке рішення путіна, на думку експертів, маргіналізує групу «Вагнера» та угруповання «силовиків», які, тим не менш, продовжують воювати в Україні.

Проте, аналітики ISW додають, що пригожин навряд чи назавжди покине коло путіна. І він може піднятися, якщо герасимов і його коло знову підведуть путіна.

«Але наразі пригожин, вочевидь, є „списаною“ силою у кремлівському оточенні», — пише ISW.

Як писали «ФАКТИ», путін особисто включився у «війну» міноборони росії з очільником «Вагнера». Також стало відомо, що ПВК «Вагнера» заробила у 2022 році не менше 1 млрд доларів.

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