Волонтер звинуватив чиновників Чернігівської ОВА в закупках будматеріалів для постраждалих від війни за цінами втричі вище ринкових

Чернігівська ОВА, якою керує В’ячеслав Чаус, закуповує будівельні матеріали для постраждалих від війни за значно завищеними цінами. Нещодавно чиновники закупили пиломатеріали по 15 000 грн за м3 при ринковій ціні у 6 000 грн. Про це розповів волонтер Олег Серик у своєму зверненні до президента на своїй сторінці у фейсбуці.

«Завжди знав, що риба гниє з голови. Але не думав, що цей голова Чаус! Поки я бігаю по кабінетах із заявками від погорільців, чиновники Чернігівської ОВА закуповують будматеріали за цінами, у два-три рази вищими від ринкових. Пиломатеріали по 15 000 грн за м3!» —заявив Олег Серик.

За його словами, гроші, з яких були закуплені пиломатеріали, — це 100 мільйонів гривень, які Кабмін виділив на відбудову Чернігівщини, зокрема на відновлення розбитих росіянами приватних будинків, у яких люди мають пережити зиму.

«Ліс зараз важко продати за кордон. У мене купа знайомих підприємців, які раніше свою продукцію продавали на експорт, тепер її не беруть. Вони тут, на місці, готові продавати пиломатеріали приблизно по 6 тисяч гривень за куб. А вони, управління ЖКГ ОВА, умудрились узяти ліс по 15 тисяч гривень за куб!» — обурився Серик.

Раніше Серик повідомив іншу інформацію щодо закупівель Чернігівської ОВА. За його данними, деякі позиції нібито дорожчі втричі, якщо порівняти вартість в актах приймання-передачі будматеріалів, підписаних начальником департаменту ЖКГ, та ринкові ціни на них.

«За пиломатеріали платили 15 тис., ринкова ціна — 5,3 тис.; за ОSB-плити — 610 грн, ринкова — 425; за газоблоки — 4020 грн, ринкова — 3200; за плівку — 43,20, ринкова — 14,56», — відзначає Серик.

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram