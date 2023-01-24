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Непереможний українець Вихрист боксуватиме з небитим кубинцем: стали відомі дата та місце бою

9:10 25 січня 2023
Віктор Вихрист

Непереможний український боксер-суперважковаговик Віктор Вихрист (10 перемог, 7 з них — нокаутом) на прізвисько Фауст, який переміг американського ветерана Кевіна Джонсона, дізнався ім'я наступного суперника, дату і місце бою.

30-річний українець проведе свій 12-й професіональний поєдинок проти небитого 30-річного кубинця Леньє Перо (8 перемог, 5 — з них нокаутом) 11 лютого в американському Сан-Антоніо (штат Техас). Боксери вийдуть на 10-раундовий бій у рамках вечора боксу від телемережі Showtime, головною зустріччю якого стане дуель чинного чемпіона світу у напівлегкій вазі, мексиканця Рея Варгаса проти американця О'Шакі Фостера за вакантний пояс чемпіона WBC у другій напівлегкій ваговій категорії.

Зазначимо, що 30-річний суперник українця (його зріст — 194 см) — багаторазовий чемпіон Куби, переможець Панамериканських ігор та юнацької Олімпіади-2010. Він брав участь у дорослих Олімпійських іграх-2016, але вилетів у чвертьфіналі, поступившись технічним нокаутом знаменитому нині хорвату Філіпу Хрговичу.

Леньє Перо

«Для мене це чудова нагода продемонструвати мої таланти в США, — заявив чемпіон Європи та переможець Європейських ігор серед любителів Віктор Вихрист. — І особливо я щасливий повернутись у бою з таким чудовим суперником, як Перо. Він був добрим любителем, і я знаю, що ми обидва дуже впевнені перед нашим поєдинком. Я переможу і покажу всім, що готовий зробити все можливе, щоб досягти своєї мрії та стати чемпіоном світу».

Додамо, що боксер з Кременчука Віктор Вихрист проведе третій бій на американському рингу. У жовтні 2021 року Фауст переміг технічним нокаутом американця Майка Маршалла, а в січні 2022-го (у бою з п'ятьма нокдаунами!) достроково здолав грузина Яго Кіладзе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний американець Теренс Кроуфорд жорстко вирубав росіянина в бою у США.

Фото Instagram

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