Розчленували, спалили та втопили 6-річну дівчинку: Верховний суд поставив крапку у гучній справі

Про прийомних батьків з Кривого Рогу, які розчленували, спалили та втопили останки своєї дитини, вся країна дізналася у 2017 році, коли їх раптово затримала поліція. Арешт Тетяни та Юрія Кудрявцевих, які вважалися зразковими батьками, шокував усіх, хто був з ними знайомий. Подружжя виховувало шістьох дітей: двох своїх та чотирьох прийомних, серед яких була шестирічна Аміна Менго. Влітку 2017 року Аміна раптово зникла, і Тетяна з Юрієм самі заявили в поліцію, що їхня прийомна дочка загубилася дорогою на вокзал. Тим несподіваніше стало їхнє затримання та звинувачення у тому, що Кудрявцеви самі спалили тіло мертвої Аміни та втопили останки у водоймі. Всі ці роки тривало слідство, і днями Верховний суд поставив у гучній справі крапку, визнавши Кудрявцевих винними у нарузі над тілом прийомної доньки.

«Коли Тетяна одного разу показала фотографії дітей, я жахнулася: вони так схудли!»

Як і чому померла Аміна Менго? На жаль, навіть після п'яти років розслідування точної відповіді на це запитання немає. Насамперед тому, що замість тіла дівчинки було знайдено лише його обгорілі останки, встановити причину смерті по яких було неможливо. Слідству у цьому питанні залишилося лише повірити свідченням самого Юрія Кудрявцева, які він дав одразу після затримання. Він зізнався, що Аміна раптово померла (чому, вони з Тетяною, мовляв, і самі не знають), і вони, злякавшись проблем з органами опіки, вирішили позбутися тіла дівчинки. Пакет з останками було знайдено саме в тому місці, на яке вказав названий батько. Пізніше, щоправда, і Юрій, і Тетяна від цих свідчень відмовилися — після того, як у подружжя з'явився адвокат, вони стали наполягати на своїй невинуватості.

Доля маленької Аміни трагічна. Ні про неї, ні про її молодшого брата Тимура подбати не було кому: їхня рідна мати Ілона поїхала за кордон, залишивши дітей на бабусю-інваліда. Свій вчинок Ілона пояснила тим, що змушена була ховатись від чоловіка, який її бив. Чому, їдучи в іншу країну, не взяла із собою дітей, жінка пояснити не могла. Бабуся ж (мати Ілони) каже, що була б рада подбати про онуків, але не дозволяло здоров'я.

— Коли мені стало настільки погано, що я вже не могла вийти на вулицю, довелося сказати педіатру, що я хочу тимчасово віддати Аміну та Тимура до інтернату, — розповіла «ФАКТАМ» бабуся дітей Елла Менго. — Приїхала комісія з виконкому, Тимура та Аміну забрали до лікарні на обстеження. Коли діти були там, до мене прийшла додому жінка. Сказала, що вона з виконкому. То була Тетяна Кудрявцева. «Я так співчуваю вам, — сказала вона. — Якщо вашим онукам потрібна допомога, кажіть, все зроблю. Привезу їм підгузки, харчування…» Вона була дуже добра, ніжна, мов рідна. Почала мене відвідувати майже щодня. Умовляла, щоб я оформила онуків у їхню родину. «Брат із сестричкою переселяться до нас, але ми постійно будемо їх до вас привозити, — обіцяла Тетяна. — Будемо як одна сім'я».

Доля маленької Аміни трагічна

За словами Елли Менго, Тетяна вмовила її написати відповідну заяву, і 16 травня 2012 року Кудрявцеви забрали Аміну та Тимура.

— З того часу така добра й дбайлива Тетяна раптом почала мене уникати, — згадує Елла Менго. — Скільки я просила її привезти дітей, але все марно, у неї завжди були відмовки. То діти застудилися, то бояться сідати в машину… Коли Тетяна одного разу показала їхні фотографії, я жахнулася: діти так схудли! На що Тетяна сказала, що вони просто багато бігають на подвір'ї.

Зустрічатися з Аміною та Тимуром я стала лише після того, як написала заяву до служби у справах дітей. Тимур мені здався якимось заляканим. Постійно дивився на Тетяну, боявся без дозволу навіть узяти до рук машинку. Коли онуки жили зі мною, вони щодня пили молоко. А тут раптом відмовилися. Я запитала у Тетяни, чому не дає їм молока, і почула у відповідь: «Бо вони після нього ср… ть!»

"Така добра й дбайлива Тетяна раптом почала мене уникати", - розповіла Елла Менго

«Напередодні смерті Аміна вкрала шматочок хліба та їла його, сховавшись під столом»

— Кудрявцева намагалася оформити дітям інвалідність, — розповіла Елла Менго. - Спочатку хотіла, щоб їх визнали розумово відсталими. Коли з цим діагнозом не вийшло, просила призначити Аміні групу через ревматизм. Знову нічого не вийшло. Тоді Тетяна сказала: у дітей карликовість. Мовляв, вони надто маленькі. Я пояснювала, що їхня мама Ілона в дитинстві теж була дуже маленькою. Донька й нині невисока — лише 150 сантиметрів. Але Тетяна наполягла на тому, щоб дітей ввели у так звану клофелінову кому. Як мені пояснили лікарі, у стані коми беруть пункцію кісткового мозку. Я казала Кудрявцевій, що в Аміни слабке серце, з нею не можна проводити таких експериментів. Коли я почала обурюватися, Кудрявцева заявила: «Дітей ти більше не побачиш, навіть по телефону не почуєш!» Це було восени 2014 року. І з того часу я не чула ні Тимура, ні Аміночку.

Елла Менго розповіла «ФАКТАМ», що одразу після того, як Тетяну та Юрія затримали, їхній будинок сімейного типу було розформовано. Рідних дітей забрав дідусь, батько Юрія, а прийомних — органи опіки. Тимур якийсь час був у дитячому будинку, після чого його всиновило подружжя з Канади.

— Я спілкуюсь із цими людьми, і вони мені подобаються. Хороша благополучна родина, — розповіла Елла Менго. — Тимур повністю занурився у нове життя, де ніщо не нагадує йому про минуле… До речі, діагноз «карликовість», на якому так наполягали Кудрявцеви, не підтвердився. Тимур росте та розвивається без будь-яких препаратів. А були вони з Аміною такими маленькими та худими ще й через харчування. На суді озвучували свідчення одного із прийомних дітей Кудрявцевих, який розповів, що «Аміна та Тимур були на спеціальній дієті». Цю дієту їм вигадали самі Кудрявцеви, і полягала вона в тому, що дітям не давали ні м'яса, ні риби, ні молочних продуктів. Лише каші. Ще цей хлопчик розповів, що напередодні зникнення (як ми вже тепер розуміємо, напередодні смерті) Аміна вкрала шматочок хліба, якого їй теж не дозволяли, та їла його, сховавшись під столом. Тетяна побачила, вилаяла її й поставила в куток. Це був останній вечір, коли діти бачили Аміну живою. Залишається тільки здогадуватися, що сталося.

Тетяна та Юрій Кудрявцеви на судовому засіданні

Щодо рідної мами Аміни Ілони, то вона вкотре вийшла заміж. Тепер у неї інше життя, нова сім'я та ще двоє дітей. На судові засідання у справі Кудрявцевих ходила бабуся Елла Менго.

— Провину Кудрявцеви так і не визнали, — розповіла жінка. — Тетяна поводилася гордовито, коли бачила мене, усміхалася і награно закочувала очі. А Юрій влітку рибалив на тій водоймі, де вони втопили останки Аміни…

Дзержинський районний суд дав Кудрявцевим по дев'ять років позбавлення волі та зобов'язав їх виплатити бабусі Аміни мільйон гривень компенсації. Юрій та Тетяна не визнали провину та подали апеляцію. Апеляційний суд теж визнав їх винними, але термін покарання зменшив до шести (для Юрія) та семи років (для Тетяни), а суму компенсації зменшив удвічі. Верховний суд, рішення якого було винесено днями, залишив рішення апеляційного суду чинним, про що повідомили в офісі Генпрокурора України.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Києві суд виніс вирок вбивці шестирічного хлопчика: хрещений батько жорстоко побив дитину, а потім викинув у вікно.

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