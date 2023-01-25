Астрологи, які склали гороскоп на поточний тиждень, вважають 25 січня днем, коли необхідно максимально уважно ставитися не лише до своїх дій та слів, а й до думок. Все, що буде висловлено і продумано, обов'язково матеріалізується найближчим часом.

Сьогоднішній день сприятливий для будь-яких проектів, за які треба братися. Найголовніше 25 січня — не бути скромним. Необхідно зробити Всесвіту запит по максимуму, тоді і отримати можна буде навіть більше, ніж можна розраховувати спочатку.

Овен

День може бути важким, принести марноту та розчарування, якщо ви не будете шукати способи зміцнення власних позицій, проявляти ініціативу та наполегливість. Імовірні перешкоди, пов'язані з отриманням нового місця, або з досягненням поставленої мети. Увечері не виключено погіршення самопочуття. Якщо у вас є можливість усамітнитися, скористайтеся нею, пише slovofraza.com.

Телець

Цей день обіцяє бути успішним: не буде жодних перешкод, неприємності обійдуть вас, вийде все, що ви намітите. Жінки-Тельці зможуть дуже ефективно виявити свої таланти та здібності. Імовірні нові захоплення чи легкий флірт. Однак зірки попереджають: не проявляйте свої емоції занадто бурхливо — новий роман може принести вам багато прикростей.

Близнюки

День буде сприятливий для кохання та роботи: не буде жодних перешкод, неприємності обійдуть вас стороною, вийде все, що ви заплануєте. Імовірні фінансові втрати. Якщо ви плануєте зробити велику покупку, подумайте, чи варто витрачати на неї так багато грошей, якщо поки що можна обійтися без неї. Жінки-Близнюки мають нове захоплення або легкий флірт, приємний для обох партнерів. Чоловіків-Близнюків зірки застерігають від занадто бурхливого прояву емоцій: новий роман може принести вам багато прикростей.

Рак

Цей день має бути сповнений успіху: не буде жодних перешкод, вийде все, чого тільки не забажаєте. У коханні ви відчуєте себе найщасливішим, творчість доставить величезну насолоду і принесе бажані плоди, діти порадують своїми успіхами. Але не витрачайте багато часу на розваги та зустрічі, поспішайте реалізувати себе.

Лев

День може бути важким. Ймовірно, у професійній сфері діяльності ви займаєте скромніше становище, ніж те, на яке здатні. Можливі перешкоди, пов'язані або з переміщенням службовими сходами, або з досягненням поставленої мети.

Діва

Гармонійний день. Вас відрізнятиме психічна врівноваженість, вміння дотримуватися традицій та загальноприйнятих норм. Сміливо беріться за будь-яку справу, оскільки скрізь ви зможете досягти успіхів. Справи, які з'являться у вас, виявляться не надто обтяжливими. Отже, ви не почуватиметеся змученими і втомленими наприкінці робочого дня. У другій половині дня може виникнути потреба переглянути стосунки з друзями.

Терези

Сьогодні ви зможете реально змінити на краще життєву ситуацію. День буде сприятливий для великих покупок та придбань, розкріпачення, концентрації статевої енергії. Зірки застерігають Терезів від занадто бурхливого прояву емоцій: новий роман може принести вам багато прикростей.

Скорпіон

День дуже небезпечний для здоров'я. Будьте обережні та уважні: будь-яка подряпина, яка може опинитися у вас на тілі, гояться буде довго, не кажучи вже про серйозні пошкодження. У другій половині дня скасуйте всі візити, відмовтеся від зустрічей. Приділіть більше часу сну. Імовірність несприятливих віщих снів.

Стрілець

День буде сприятливий для успіху у сфері професійної діяльності, кар'єрі, в особистому житті. Жінки-Стрільці мають нове захоплення або легкий флірт, приємний для обох партнерів. Зірки попереджають, що характерний вам ідеалізм може завадити чітко оцінити переваги і недоліки шанувальника. Чоловіків-Стрільців зірки застерігають від надто бурхливого вияву емоцій: критика супутниці прийнятня лише в розумних межах. Буря, негода уві сні чи наяву — до неприємних новин чи зустрічі із сильним супротивником.

Козеріг

Сприятливий день, пов'язаний із засвоєнням космічної енергії, набуттям любові, прощенням. Більшість Козерогів відрізнятиме психічна врівноваженість, вміння дотримуватися традицій і загальноприйнятих норм. День сприятливий для одруження, зачаття, гармонійних сімейних відносин. Великі покупки можуть бути успішними.

Водолій

День буде сприятливий для ділової та творчої активності. Можливо, ви не зустрінете жодних перешкод. Неприємності обійдуть вас стороною, вийде все, що ви намітите. Можна на якийсь час забути про сварки, взаємне нерозуміння.

Риби

Суперечливий, подвійний день. Перша половина дня може бути вдалою для укладання нових контрактів та ділових переговорів. Ви зможете будь-кого переконати в чому завгодно, а тому можливе вирішення важливих питань з партнерами. У другій половині дня значно знизяться ваші життєві сили. Розчарування переноситимуться насилу. Ви поступово втратите почуття впевненості у собі, прийде відчуття своєї непотрібності. Вам потрібен відпочинок на самоті.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким пощастить наприкінці січня, а також 4 знаки за Східним гороскопом, на які чекає нечуване багатство.

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