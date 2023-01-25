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«Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять»: перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з 45-річчям

9:49 25 січня 2023
Володимир та Олена Зеленські

Дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження — 25 січня президенту України виповнилося 45 років.

«Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: „Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять“. Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості у тебе вистачить. Головне — щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!» — написала вона у соцмережах та опублікувала спільне фото.

Серед тих, хто привітав Зеленського у коментарях до цього посту — відомий телеведучий Григорій Решетник та акторка Ірина Сопонару.

Нагадаємо, що минулого року Володимр Зеленський заявляв, що день народження не святкуватиме, а у 2021 році ранком виклав у мережу своє фото в тренажерному залі, зазначивши, що йому «за паспортом — 43, а в душі — 30».

Фото зі сторінки Олени Зеленської у соцмережах

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