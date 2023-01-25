25 січня — Тетянин день: прикмети та заборони свята, гарні листівки та привітання
25 січня — день пам'яті мучениці Тетяни Римської, святої, яка жила в Римі в другому-третьому столітті нашої ери і була страчена за стійку відданість християнству. В народі цей день називають Тетяниним днем.
Як і решта великих свят, цей день сповнений традицій, прикмет та заборон. Наприклад, у Тетянин день не можна прибирати в будинку, відмовляти у допомозі нужденним, сваритися і конфліктувати. Потрібно пекти круглий хліб, загадувати бажання, приворожувати коханого, а також прати килими та доріжки.
Цього січневого дня всіх Тетян традиційно вітають із Днем янгола. Передати гарний настрій своїм знайомим та друзям допоможуть оригінальні привітання, вірші та листівки.
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Дорогі володарки прекрасного, сильного імені Тетяна! Сердечно вітаємо вас з іменинами, бажаємо краси, гармонії у душі, особистого щастя, радості зустрічей, душевного тепла, успіхів у всіх починаннях.
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Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!
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Вітаю вас із днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини та підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожну мить ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!
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Сьогодні настали іменини
У Тетяни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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З Днем Ангела Тетяну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
Як писали «ФАКТИ», астрологи радять 25 січня бути обережними з думками, адже цього дня вони можуть матеріалізуватись.
Фото: Wikipedia, bonnycards.ru, memax. club, pruvitannja.com.ua1351
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