25 січня — Тетянин день: прикмети та заборони свята, гарні листівки та привітання

25 січня — день пам'яті мучениці Тетяни Римської, святої, яка жила в Римі в другому-третьому столітті нашої ери і була страчена за стійку відданість християнству. В народі цей день називають Тетяниним днем.

Як і решта великих свят, цей день сповнений традицій, прикмет та заборон. Наприклад, у Тетянин день не можна прибирати в будинку, відмовляти у допомозі нужденним, сваритися і конфліктувати. Потрібно пекти круглий хліб, загадувати бажання, приворожувати коханого, а також прати килими та доріжки.

Цього січневого дня всіх Тетян традиційно вітають із Днем янгола. Передати гарний настрій своїм знайомим та друзям допоможуть оригінальні привітання, вірші та листівки.

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Дорогі володарки прекрасного, сильного імені Тетяна! Сердечно вітаємо вас з іменинами, бажаємо краси, гармонії у душі, особистого щастя, радості зустрічей, душевного тепла, успіхів у всіх починаннях.

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Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!

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Вітаю вас із днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини та підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожну мить ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!

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Сьогодні настали іменини

У Тетяни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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З Днем Ангела Тетяну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

Як писали «ФАКТИ», астрологи радять 25 січня бути обережними з думками, адже цього дня вони можуть матеріалізуватись.

Фото: Wikipedia, bonnycards.ru, memax. club, pruvitannja.com.ua

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