41-річна Періс Хілтон оголосила про народження первістка (фото)

У вівторок, 24 січня, Періс Хілтон здивувала армію своїх шанувальників радісною новиною. 41-річна спадкоємиця мільйонів доларів повідомила, що у них із чоловіком Картером Реумом з'явився син. Періс не стала приховувати, що дитину народила сурогатна мати.

Новина була опублікована на сторінці Хілтон в Instagram. Щаслива мама супроводжувала текст традиційною у таких випадках фотографією — рука новонародженого у її руці.

Першою привітала Періс та Картера Кім Кардаш'ян. Вона давно товаришує з Хілтон. Саме Кім рекомендувала їй лікаря, який допоміг подружжю стати батьками. Кардаш'ян зверталася до його послуг двічі. Нагадаємо, Кім народила двох дітей сама, а ще двоє дітей з'явилися у неї за допомогою сурогатної матері.

«Щаслива за вас, хлопці!» — написала Кардаш'ян.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у футболіста збірної України Олександра Тимчика народився син.

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