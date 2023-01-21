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Спорт

Поки тато на зборах: у футболіста «Динамо» та збірної України народився первісток (фото)

9:02 22 січня 2023
Олександр Тимчик із дружиною Каріною

Захисник «Динамо» Олександр Тимчик, який разом із збірною України не зміг вийти до елітного дивізіону Ліги націй, уперше став батьком.

Напередодні футболіст відсвяткував свій 26-й день народження та разом із «біло-синіми» вирушив на навчально-тренувальний збір до Туреччини, а наступного дня його кохана дружина Каріна, з якою Олександр відгуляв весілля наприкінці травня 2021-го перед виступом на Євро-2020, подарувала йому сина.

Радісною новиною поділилися щасливі батьки на своїх сторінках у Instagram. «Дякую тобі велике за синочка. Ми тебе дуже сильно любимо, ти будеш найкращою мамою», — написав футболіст.

Як видно з бейджика зі столичного пологового будинку, козак народився зростом 58 см та вагою майже 4 кг. А ось ім'я новонародженого подружжя поки що не розголошує.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віктор Корнієнко вдруге став батьком.

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