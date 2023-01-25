Зазнали великих втрат: росія вчетверо зменшила чисельність своїх військ біля кордонів з Фінляндією

Російські війська зазнали величезних втрат в Україні. Тепер їхня кількість біля кордонів з Фінляндією скоротилася до менш ніж 25% тої чисельності, яка була до війни. Про це розповів начальник розвідки Генштабу Сил самооборони Фінляндії контрадмірал Юха Вауконен газеті Svenska Yle.

Вауконен не хоче уточнювати, які саме російські війська він має на увазі, але йдеться про регулярні сухопутні війська, повітряно-десантні та морську піхоту. Крім того, з різних мобілізаційних складів в Україну було переміщено велику кількість матеріальних засобів.

Повідомлення про пересування та втрати російських військ раніше з'являлися як у ЗМІ, так і в соціальних мережах. ЗМІ повідомляли минулої осені про зникнення зенітних підрозділів з району Санкт-Петербурга. За словами Вауконена, лише балтійський та північний флоти росії з їхніми великими кораблями перебувають у приблизно такому ж стані, як і рік тому.

«Загроза несподіваного застосування прямої військової сили проти Фінляндії дуже мала і малоймовірна в найближчому майбутньому, — каже Вауконен. — Скільки часу може знадобитися рф для відновлення військ? Це залежить від економічної сили рф після війни та від того, як ми будемо дотримуватися санкцій. Ми можемо бути впевненими, що військовий потенціал росії є одним з пріоритетних напрямків, але на це, ймовірно, піде кілька років, прогнози різняться».

Для Юхи Вауконена, пише видання, та його організації минулий рік був напруженим. Ще кілька років тому повномасштабна війна в Європі здавалася майже немислимою.

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