Данський аналіз: путін погрожуватиме Швеції та Фінляндії ядерною зброєю

володимир путін чітко дав зрозуміти, що він не схвалює заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Тому цілком ймовірно, що росія погрожуватиме їм цілеспрямованою ядерною зброєю, — такий аналіз данської розвідки.

Аналіз чіткий: довгострокова мета росії полягає в тому, щоб тримати сили і інфраструктуру НАТО подалі від районів, близьких до російських кордонів. Той факт, що Швеція і Фінляндія, які мають 134-мильний кордон з росією, подали заявки на вступ до НАТО, не змінює цієї мети.

«Членство Швеції та Фінляндії в НАТО, ймовірно, означатиме, що росія посилить свою постійну військову присутність в регіоні Балтійського моря», — йдеться у звіті.

Аналогічний аналіз робить і американський аналітичний центр Institute for the Study of War (ISW), стверджуючи, що Кремль вже почав загострювати свою риторику щодо загрози, яку становитиме для росії розширення НАТО. На додаток до посилення своєї військової присутності, данська розвідка вважає, що путін, ймовірно, посилить свою погрозливу риторику — в тому числі погрози націлити ядерну зброю на Швецію і Фінляндію.

Том Рьосет, доцент кафедри розвідки Норвезького університету оборони, розповів виданню Dagbladet, що він дуже довіряє данській розвідувальній службі.

«Цілком можливо, що росія висловить такі погрози, коли Швеція та Фінляндія будуть у процесі подачі заявки» — вважає він.

Нагадаємо, міноборони ФРН очікує великого російського наступу у квітні.

