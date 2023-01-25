«Завдяки йому у березні вистояв Київ»: захисник Ігор Луценко повідомив про загибель побратима

Під час оборони Донбасу від російських загарбників загинув відомий учасник Євромайдану Олег Собченко. Про це повідомив журналіст і військовослужбовець Ігор Луценко.

«Познайомилися ми на Майдані, завдяки Тетяні Чорновол. Під час подій Вогнехрещі на майданівців у Черкасах напав Беркут. Олегу проломили лоба, буквально розтрощили кістку. Його чудом врятували з лікарні, вивезли за кордон. Потім він отримав за ті події свій перший орден „За Мужність“. Далі у складі невеликої групи добровольців ми поїхали на війну ще у 2014-му, у квітні. Собченко провоював понад півтора роки у першу фазу, був результативним снайпером, мав непоганий досвід контактних боїв. Його знання і уміння були безцінними у перші хаотичні тижні великої війни. Завдяки йому я лишився тоді живий. Загалом з ним ми працювали як екіпаж аеророзвідки перші 10 місяців повномасштабки», — йдеться у повідомленні.

За словами Луценка, Собченко був серед тих, завдяки кому у березні вистояв Київ.

«Я знаю, саме завдяки Собченку вистояв Київ. Коли у березні в районі Казаровичів група російських десантників спробувала захопити греблю Ірпеня, Олег у слушний момент взяв командування на себе і зметикував, як тими жалюгідними засобами відбити атаку елітних солдат. Ми тоді не дали можливість росіянам взяти під контроль воду в річці Ірпінь — річці, котра потім, завдяки відкритій греблі, розлилася і вирішальним чином допомогти захистити столицю з Півночі, утримати Мощун. Безумовно, за це, а також за багато інших подвигів, Олег заслужив звання Героя України. Нам тоді дали по ордену „За мужність“, що теж, звісно, не дарма», — додав журналіст.

Як писали «ФАКТИ», від ворожого дрону наприкінці грудня загинули двоє рідних братів — 26-річний Костянтин та 24-річний Віктор Кравченки з Христинівки Черкаської області. Обоє служили у самохідній артилерійській батареї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

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