Майже 3 млн грн на зимову форму для ЗСУ: власник «БРСМ-Нафта» Андрій Біба подвоїв пожертвування

Мережа автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта» та однойменний благодійний фонд «Благо БРСМ» закупили для захисників уже 252 комплекти зимової форми на суму понад 900 тис. грн. Збір триває. Про це в інтерв'ю delo.ua розповів топменеджер БРСМ Олександр Мельничук.

За його словами, закуповувати зимову форму у компанії вирішили у жовтні 2022 року, коли військові почали масово звертатися по допомогу.

«Всі зусилля спрямовуємо на забезпечення воїнів якісним зимовим одягом. Вони у жахливих умовах перебувають, форма дуже швидко зношується. Один комплект працює тиждень-два. Бо дощі, сніг, мряка, бруд під ногами. Там ніде її випрати, висушити», — каже Олександр Мельничук.

Олександр Мельничук

Він додав, що наразі з необхідних 4,5 млн грн зібрано близько 3 млн. Також він розповів, коли бюджет фонду становив 1,5 млн грн, то власник «БРСМ-Нафта» Андрій Біба подвоїв цю суму.

Приєднатися до збору, за його словами, можуть усі клієнти мережі, власники карток лояльності та користувачі мобільного додатку BRSM PLUS. Клієнти можуть самостійно вказати відсоток своєї знижки на пальне, який перераховуватиметься до фонду, а далі — на потреби армії.

«Ми розуміли, що кожен українець зараз, незалежно від того, в якій частині України живе, вже донатить фондам, підтримує збори. Кишені не бездонні. Тому ми запропонували ділитися знижкою», — розповів Олександр Мельничук.

Крім цього, з перших днів повномасштабної війни компанія безплатно заправляє автомобілі ЗСУ, тероборони та критичних служб. На ці цілі витрачено понад 28 млн грн. БРСМ також передала ЗСУ три тягачі DAF та три автоцистерни. Один такий тягач та цистерну отримав підрозділ ВМСУ.

Компанія допомагає не лише військовим. «Пункти незламності» облаштовано на 119 АЗК. Близько 85% заправок мережі обладнано дизель-генераторами. Незабаром у кожному АЗК буде встановлено «Старлінк».

«Люди можуть спокійно приїжджати, заряджати ноутбуки, смартфони та інші гаджети. Є навіть досвід, коли люди приїжджають до нас і в туалетах сушать волосся, охоче проводять час на АЗК, бо там завжди є світло, можна працювати, перекусити, випити гарячі напої», — сказав топменеджер БРСМ.

Олександр Мельничук повідомив, що втрати внаслідок війни компанія оцінює у 27,5 млн грн. Шість АЗК повністю зруйновано, ще п'ять перебувають у тимчасово окупованих Мелітополі, Бердянську, Василівці. Шестеро співробітників загинули, захищаючи Україну. На сьогоднішній день із 5 154 співробітників 289 воюють у лавах ЗСУ, тероборони та інших підрозділів.

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