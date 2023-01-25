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Клуб споживачів

Підлягає негайному вилученню з продажу: українців попередили про небезпечне імпортне печиво

19:47 25 січня 2023
Печиво

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області попередило громадян про те, що до України імпортували печиво з високим вмістом акриламіду.

Його виявили у румунському печиві, що надійшло з Польщі, повідомили у службі.

«Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів“, а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у термін не більше двох робочих днів», — йдеться у повідомленні.

Акриламід — це хімічна сполука, яка утворюється природним шляхом при термічній обробці в процесі приготування таких продуктів, як кава, шоколад, мигдаль, картопля фрі, крекери, чіпси, каші та хліб, а також при варінні деяких фруктів та овочів. Він утворюється природним шляхом при високотемпературній обробці вуглеводних продуктів. У деяких лабораторних тварин великі дози цієї сполуки спричиняли онкозахворювання.

Нагадаємо, що раніше у Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначали, що серед продуктів, які в Україні фальсифікуються чи не найчастіше, — солодковершкове масло.

Фото Держпродспоживслужби

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