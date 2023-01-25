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Події

Обстріляли магазин із людьми: рашисти накрили вогнем Берислав, є жертви (фото)

17:40 25 січня 2023
Обстріл Берислава

Російські військові продовжують завдавати масованих ударів по Херсонщині — у середу, 25 січня, під ворожим вогнем опинилося місто Берислав.

Як повідомляють у Херсонській ОВА, росіяни посеред дня цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей — снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому знаходилися люди.

«Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу», — повідомили в обласній військовій адміністрації.

Також обстрілу зазнало й Запоріжжя. За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєєва, в одному з районів міста зруйновано приватний будинок.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєєва

Фото зі сторінки Анатолія Куртєєва

«За попередньою інформацією, одна жінка зараз знаходиться під завалами. Пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч», — зазначив він.

Пізніше Куртєєв уточнив, що вона загинула.

Нагадаємо, що днями рашисти обстріляли житлові будинки та залізницю у Ворожбі, що на Сумщині. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок

Фото Херсонської ОВА

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