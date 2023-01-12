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Російські війська за добу 90 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий та поранені

10:14 12 січня 2023
руйнування

Минулої доби росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Під вогонь окупантів потрапив й обласний центр. Одна людина загинула, п'ять отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, обстріли велися з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Місто Херсон опинялося під вогнем 27 разів, снаряди потрапили до пологового будинку, приватних та багатоквартирних будинків.

П'ять мешканців області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вночі під обстріл окупантів потрапили Дніпропетровська та Запорізька області.

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