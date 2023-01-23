Пряме потрапляння до багатоквартирного будинку: рашисти завдали удару по центру Ворожби на Сумщині (фото)

Росіяни продовжують атакувати Україну. 23 січня росіяни обстріляли житлові будинки та залізницю у Ворожбі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Близько 14-ї години, армійці ударили зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент — туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Перебиті осколками газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії. Люди, на щастя, не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Також було обстріляно село Бояро-Лежачі.

«Сьогодні туди прилетіло 15 мін від росіян, пошкоджений будинок старости, будинок культури, магазин на лінії електропередач», — повідомив Живицький.

Як писали «ФАКТИ», 22 січня ворог тричі за ніч обстріляв Дніпропетровщину.

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