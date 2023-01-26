УЄФА ще раз боляче покарав російський футбол

На засіданні Виконкому Європейського футбольного союзу (УЄФА) вирішили позбавити російську Казань права проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023.

«У форматі відеозв'язку взяв участь у першому в 2023 році засіданні виконкому УЄФА, — повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook. — Одне з ключових для нас питань, яке було вирішено за підсумками роботи, — позбавлення російської Казані права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА, який має відбутися у серпні. Отже, країна-агресор залишається в повній ізоляції від цивілізованого світу, у якому їй сьогодні не місце».

Новим місцем проведення матчу, в якому традиційно зустрічаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, було обрано стадіон «Георгіос Караїскакіс» у столиці Греції — Афінах. Поєдинок відбудеться 16 серпня.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення військ рф на територію України УЄФА вже відбирав у росії право проведення фіналу єврокубку — вирішальний матч Ліги чемпіонів-2021/2022, який мав відбутися в Санкт-Петербурзі, зрештою зіграли в Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у рРосії забрали чемпіонат світу з хокею.

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