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Мамйже 800 окупантів, 2 літаки та 14 танків: у Генштабі назвали втрати росії за добу

8:45 26 січня 2023
техніка

Минулої доби Сили оборони України знищили 780 окупантів.

Загальні втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 123 тисяч військових, повідомили в Генштабі.

Також було знищено:

- танків — 3175 (+14) од,

- бойових броньованих машин — 6334 (+27) од,

- артилерійських систем — 2169 (+15) од,

- РСЗВ — 452 (+2) од,

- літаків — 292 (+2) од,

- гелікоптерів — 282 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1908 (+6),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4986 (+19) од,

-спеціальна техніка / special equipment — 195 (+1).

Українці пишуть, що силі та мужності наших військових немає рівних і запитують: що ж буде, коли Київ отримає сучасне озброєння Заходу. Мабуть, тоді втрати окупантів зростуть у рази.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що 25 січня став днем надзвичайно приємних новин для України, завдяки рішенню партнерів передати ЗСУ сучасну зброю.

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