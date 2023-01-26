Мамйже 800 окупантів, 2 літаки та 14 танків: у Генштабі назвали втрати росії за добу
Минулої доби Сили оборони України знищили 780 окупантів.
Загальні втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 123 тисяч військових, повідомили в Генштабі.
Також було знищено:
- танків — 3175 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 6334 (+27) од,
- артилерійських систем — 2169 (+15) од,
- РСЗВ — 452 (+2) од,
- літаків — 292 (+2) од,
- гелікоптерів — 282 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1908 (+6),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4986 (+19) од,
-спеціальна техніка / special equipment — 195 (+1).
Українці пишуть, що силі та мужності наших військових немає рівних і запитують: що ж буде, коли Київ отримає сучасне озброєння Заходу. Мабуть, тоді втрати окупантів зростуть у рази.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що 25 січня став днем надзвичайно приємних новин для України, завдяки рішенню партнерів передати ЗСУ сучасну зброю.191
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