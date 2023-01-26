«Держава-терорист повинна програти»: Зеленський закликав створити «кулак свободи» для удару по тиранії

Середа, 25 січня, стала днем надзвичайно приємних новин для України завдяки рішенню партнерів передати ЗСУ сучасну зброю.

Про це сказав у зверненні за результатами 336-го дня війни президент Зеленський.

«Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасних танків», — заявив очільник Української держави.

Він подякував керівництву та народам Німеччини та США за рішення по «Леопардам» і «Абрамсам».

Такий перебіг подій, впевнений Володимир Зеленський, свідчить про те, що «свобода тільки міцнішає».

«І те, як об’єднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи, — це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз. Ключове тепер — швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься», — закликав український лідер.

Зеленський певен, що наші країни можуть це зробити.

«Дуже важливо, що є прогрес і в інших аспектах нашої оборонної співпраці», — наголосив президент.

Також Володимир Зеленський розповів, що під час спілкування з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом піднімав питання постачання Україні далекобійних ракет, артилерії і літаків.

«Це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас. Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія росії, й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни. Держава-терорист повинна програти. Право на життя людей має бути захищене. Так і буде», — резюмував президент України.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка підтвердила підготовку ворога до нового наступу на Україну, здійснюючи потужне перегрупування військ на всіх напрямках на лінії фронту.

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