Мінус 2 літаки, 4 гелікоптери та 690 окупантів: в Генштабі назвали втрати росії за добу

Минулої доби ЗСУ знищили два літаки, чотири гелікоптери та три безпілотники росіян.

Втрати окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять вже 122 170 військових. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували ще 690 російських солдатів, повідомили в Генштабі.

Також було знищено:

- танків — 3152 (+2) од.,

- бойових броньованих машин — 6284 (+8) од.,

- артилерійських систем — 2148 (+2) од.,

- РСЗВ — 448 (+1) од.,

- літаків — 289 (+2) од,

- вертольотів — 281 (+4) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1897 (+3),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4944 (+8) од.,

- спеціальної техніки — 194 (+1).

Українці дякують нашим захисникам, які роблять все для наближення перемоги.

Нагадаємо, зараз найгостріша ситуація на фронті на Донеччині. Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Червонопопівка, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка.

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