Бритва знову буде як новенька: як можна легко наточити леза за допомогою фольги (відео)

Наточити за допомогою підручних засобів можна не тільки лезо кухонного ножа, але й станок для гоління.

Для цього потрібно взяти рулон фольги й кілька разів провести бритвою. Результат матиме відмінний ефект шліфування, який можна порівняти з ефектом заточування за допомогою наждакового паперу.

Крім того, підійдуть і джинси або інша дуже щільна тканина.

Для цього під тканину потрібно покласти твердий предмет та кілька разів провести по джинсах бритвою.

Звичайно, новий прилад для гоління це не замінить, але доголитися дасть можливість.

Раніше ми розповідали, навіщо зберігати у платяній шафі туалетний папір.

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