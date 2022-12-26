Підійде навіть скло у вікні автомобіля: п'ять простих способів швидкого заточування ножа

Кухонний ніж є обов’язковим елементом кухонного приладдя і є у кожної української господині. Проте, навіть, якісні ножі з часом тупішають і стають некорисними під час пригттування їжі. Лезо ножа можна заточити різними способами, в тому числі і за допомогою підручних засобів.

Одним з таких засобів може бути пилка для нігтів. Для цього треба покласти тверду пилочку для нігтів на стійку поверхню шорсткою стороною вгору, притримати її однією рукою, а другою проводити лезом по поверхні пилки. Такий рух треба повторювати доти, поки лезо не стане гострим.

Наточити лезо ножа можна і за допомогою каменя. Можна використовувати один або декілька каменів. Вони повинні бути гладкими та плоскими. Треба проводити від ручки ножа до кінчика кілька разів. Також можна затиснути лезо ножа між двома каменями і з силою витягнути. Після цього ніж потрібно добре помити.

Ще одним підручним засобом для точіння ножа може слугувати вікно машини. Так, можна заточити ніж об край відкритого автомобільного вікна. Треба провести декілька разів ножем по краю, доки він не стане гострим.

Заточити ножі можна і за допомогою іншого кухонного приладдя, наприклад, дна чашки чи тарілки. Для цього треба перевернути посуд і відшукати на дні шорстку смугу. Вона тверда та відмінно підійде для заточування ножа. Треба швидко провести ножем по цій смузі кілька разів, а потім помити ніж водою. Крім того, заточити ніж можна об інший ніж. При цьому використовуємо рух тупого ножа, що стругає, по поверхні гострого. Правда, цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше, ніж попередніми.

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