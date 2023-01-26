Ракетний удар ворога по Україні: уламки ракет рф виявлено у кількох районах Київщини

Після масованої атаки на Україну вранці 26 січня, у Київській області в кількох районах правоохоронці виявили уламки російських ракет. Наразі триває фіксація чергового злочину агресора.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов у Telegram.

«Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, в результаті атаки агресора постраждалих немає», — написав він.

Небитов зазначив, що поліцейські проводять огляд місця події. Поліцейський знову закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Вранці 26 січня по Україні росіяни випустили понад 30 ракет. На Київ летіло 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі були знищені.

У столиці внаслідок російських ракетних обстрілів загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізовано.

Внаслідок масованого ракетного удару потрапляння та пошкодження кількох об'єктів енергетичної інфраструктури у низці областей України.

Нагадаємо, вночі Україну агресор атакував дронами-камікадзе Shahed-136/131. Пуски ударних БПЛА відбувалися зі східного узбережжя Азовського моря. Усі 24 «шахеди» були знищені.

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