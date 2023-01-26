Масована ракетна атака ворога по Україні: під ударом низка областей (онлайн)

Ранок 26 січня став тривожним для українців — після рішення партнерів передати ЗСУ сучасні танки російський ворог вирішив «помститися» ударами по мирних містах.

10:40 Голова Одеської ОВА Максим Марченко інформує, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в ряді областей України.

10.39 В КМВА повідомляють, що в Голосіївському районі внаслідок падіння частини ракети на нежитлове приміщення є постраждалі і навіть загиблі. Інформація уточнюється.

10.35 Опубліковано кадри з місця «прильоту» в Дніпровському районі Києва.

10:24 В Одесі внаслідок ворожих повітряних ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

10:23 Влучання у Києві відбулося в Дніпровському районі. Наразі всі служби столиці прямують на місце, повідомив Віталій Кличко. При цьому народний депутат Олексій Гончаренко припускає, що удару було завдано балістичною ракетою.

10:07 У Києві пролунав потужний вибух, повідомив міський голова Віталій Кличко. Про вибухи повідомив і очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

09:58 Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі було збито!

09.45 В Києві не працює метро, на станціях зібралося багато людей.

На станції метрополітену

Також попри тривогу на вулиці утворилися величезні черги до маршруток.

09:35 Очікуємо близько 30 ракет, заявив представник Повітряних сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

«Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли та здійснили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних регіонах, працює ППО», — зазначив він.

09:24 Тролейбуси та трамваї в Одесі призупинили рух. КП «Одесміськелектротранс» повідомляє, що громадський електротранспорт повернувся в депо у зв'язку з загрозою ракетної атаки.

09:15 На Львівщині — загроза атаки. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький попереджає про реальну ракетну небезпеку в області.

«Ракети у повітряному просторі України, а на Київщині та Вінничині вже працюють сили ППО», — пише Козицький.

09:07 У Вінниці чути вибгухи, йде повітряний бій, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

09.00 В Міністерстві внутрішніх справ України закликали не публікувати у мережу роботу сил ППО, оскільки це допомагає ворогу.

«Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти», — попередили у відомстві.

08.49 Над окупованим Кримом злетів Су-35, імовірні запуски керованих авіаційних ракет Х-59, попередили українців.



08.48 У Київській області чути вибухи, працює ППО.

8:27 Є перші збиття ракет росіян, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

08:26. Російські ракети вже у повітряному просторі центральної України. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

08:18. Ракети окупантів залетіли на територію України, написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Ракети залетіли на територію України. Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область», — попереджає Кім.



08:17. Є загроза масштабної ракетної атаки по всій Україні, — Київська ОВА

«Жителі Київщини! Загроза масштабної ракетної атаки по всій території Україні. Будьте в укриттях або дотримуйтеся правила „двох стін“. Бережіть себе та близьких», — попередили в Київській обласній військовій адміністрації.

08:14. З південного напрямку Кривого Рогу дві повітряні цілі, імовірно крилаті ракети, — повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

08:10. В Одеській області також попередили про підготовку ворога до масованого удару.

«Увага мешканці Одещини! Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів! Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні!» — пише очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Станом на 08:06 мапа повітряних тривог виглядає так:

08:05. Російські війська здійснили пуск крилатих ракет.

«Під час повітряної тривоги знаходьтесь в укритті! Ворог здійснив пуск крилатих ракет», — повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні.

Через загрозу ракетного удару на Одещині та Кривому Розі застосовуються екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК.

07:45 Повітряна тривога оголошена в багатьох областях.

Нагадаємо, днями у Кропивницькому затримали агента ФСБ, який готував ракетний обстріл електропідстанцій.

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